Названа дата введения в эксплуатацию проблемного ЖК «Чемпион» в Самаре

Жилой комплекс обещают достроить через год / Фото: министерство строительства Самарской области

Проблемный ЖК «Чемпион» на улице Куйбышева в Самаре планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства. - Сейчас идут работы по устройству парковки на втором этаже, внутри проводится демонтаж перегородок и возведение новых, подходящих под соответствия проекта, - уточнили в Минстрое.

Строительством проблемного ЖК занимается ООО «СпецИнжСтрой». Компания планирует возвести дом в следующем году.

Отметим, что на 2022-й намечена сдача и другого объекта - ЖК «Адмирал», который находится на пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова. Еще пять проблемных домов должны достроить в этом году. Ранее «КП-Самара» писала, какие именно.