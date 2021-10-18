В Самаре состоялся автоквест по историческим местам

Самарцы стали свидетелями необычного шоу дронов в минувшие выходные

В минувшие выходные в Самаре прошел осенний автомобильный квест по историческим местам города от Радио Рекорд. Акция была посвящена 435-летию Самары. После квеста участники смогли посмотреть шоу квадрокоптеров «Squadrone».

Автоквест проходил по местам, где находятся значимые исторические объекты Самары. Участники разгадывали загадки и посетили памятники архитектуры или монументы, которых в наши дни уже нет: Храм Христа Спасителя, Никольский монастырь, дачу купца Егора Аннаева, памятник «Сталин и Ленин в Горках», самолет «Антошка» и другие.

После окончания автоквеста все участники смогли насладиться шоу дронов «Squadrone». Многие жители города также успели заснять феерические огоньки и «галочку» Радио Рекорд в ночном небе.