Полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Самары, который ушел из дома 8 лет назад

Каляев Михаил Леонидович, 30.09.1959 года рождения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Сызранского района ищут без вести пропавшего жителя Самары, который ушел из дома 8 лет назад. 62-летний Каляев Михаил Леонидович в марте 2013 года вышел из дома на улице Спортивной, 29/85 и больше не вернулся.

На вид Михаилу 50-55 лет, рост 180 см. У мужчины круглое лицо, темные глаза, черные волосы, худощавое телосложение. В последний раз у него было стрижка под «ежик», возможно есть хвост. Также Михаил носил очки.

Пропавший был одет в камуфлированную шапку-ушанку, такую же куртку и штаны цвета «пустыня». На нем был серый свитер с большим воротником и берцы.

Полицейские просят все, кто владеет информацией о местонахождении Каляева Михаила, позвонить по телефону дежурной части (88464)35-58-36, 35-50-00, 33-38-66. Мужчина может быть в соседнем регионе.