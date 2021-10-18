Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 13:42

В Октябрьске до конца октября завершат первый этап рекультивации свалки

Мусорный полигон закрыли около 10 лет назад
Алена Провкина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разобраться со свалкой планируют в два этапа / Фото: администрация Октябрьска

Разобраться со свалкой планируют в два этапа / Фото: администрация Октябрьска

В Октябрьске до конца октября 2021 года завершится первый этап рекультивации городской свалки в микрорайоне Костычи. Она была закрыта около десяти лет назад.

На данный момент идет устройство геомембраны (материал для гидроизоляции), завозят биоматы, представляющие собой двухслойное биологическое полотно из растительных волокон. В программу входит: вывоз и консервация мусора, его захоронение и оборудование специальных отдушин.

- Первый этап рекультивации позволил произвести формирование поверхности бывшей свалки, выполаживание откосов, укладку изолирующего слоя из глины, нанесение рекультивационного слоя, - сообщил руководитель комитета по архитектуре, строительству и транспорту администрации Октябрьска Андрей Милюков.

Второй этап (биологическая рекультивация) планируют начать сразу после завершения первого. По сообщению администрации городского округа, работу по рекультивации проводят в рамках проекта «Экология».