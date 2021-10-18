В Октябрьске до конца октября завершат первый этап рекультивации свалки

Разобраться со свалкой планируют в два этапа / Фото: администрация Октябрьска

В Октябрьске до конца октября 2021 года завершится первый этап рекультивации городской свалки в микрорайоне Костычи. Она была закрыта около десяти лет назад.

На данный момент идет устройство геомембраны (материал для гидроизоляции), завозят биоматы, представляющие собой двухслойное биологическое полотно из растительных волокон. В программу входит: вывоз и консервация мусора, его захоронение и оборудование специальных отдушин.

- Первый этап рекультивации позволил произвести формирование поверхности бывшей свалки, выполаживание откосов, укладку изолирующего слоя из глины, нанесение рекультивационного слоя, - сообщил руководитель комитета по архитектуре, строительству и транспорту администрации Октябрьска Андрей Милюков.

Второй этап (биологическая рекультивация) планируют начать сразу после завершения первого. По сообщению администрации городского округа, работу по рекультивации проводят в рамках проекта «Экология».