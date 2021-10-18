Самарцам покажут демо-версию зимы 20 октября 2021 года

В регион приходит серость и мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе в Самару заглянет настоящая зима. Правда, по прогнозам синоптиков она не задержится надолго. Но жителям города и области после теплой и золотой октябрьской осени предстоит вспомнить о том, как сумрачно и холодно бывает в ноябре и зимой. Уже в ночь с 19 на 20 октября 2021 года в Самарской области пройдет первый мокрый снег.

- Будет переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Они же продлятся и днем 20 октября 2021 года, - рассказали синоптики.

Здесь поделились информацией и об ожидаемой температуре. В регионе заметно похолодает. Так ночью температура опустится до -2 градусов, а днем - до +4 +9 градусов. Ветер будет дуть прохладный, северо-западный, затем переменит направление на юго-западный. Впрочем, уже в четверг дождь обещают небольшой и без снега. Такую погоду приносят фронтальные разделы с западных районов европейской территории России. Следующие два дня - пятница и суббота - по прогнозам Гидрометцентра будут сухими, но облачными, а в воскресенье вновь пойдет дождь. Температура к концу недели может снова ненадолго вырасти.