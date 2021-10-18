Более 200 лифтов заменят в Самарской области до конца 2021 года

В домах самарцев обновят лифтовое оборудование Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Самарской области добавили денег на замену аварийных лифтов в домах. В 2021 году планируют заменить 208 аварийных лифтов. В 2020 году число замененных лифтов составило - 50 единиц, а в 2019-м – 44. В 2021 году неисправными являются более 7 000 лифтов.

- В областном бюджете на 2021-2023 годы предусмотрена выплата по 80 миллионов рублей ежегодно, - отмечал ранее министр финансов региона Андрей Прямилов.

Из региональной казны в 2022 году выделят дополнительную субсидию на замену лифтового оборудования. Власти намерены направить на эти цели около 500 тысяч рублей.