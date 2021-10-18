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Общество18 октября 2021 15:58

«Давили малыша колесами»: под Самарой 85-летняя бабушка в одиночку борется за жизнь щенков

Дачники бросили беременную собаку на произвол судьбы и уехали, и теперь жизнь хвостатых зависит только от пожилой женщины
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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85-летней бабушке в одиночку не под силу справиться с пятью щенками. Фото: предоставлено "Комсомолке"

85-летней бабушке в одиночку не под силу справиться с пятью щенками. Фото: предоставлено "Комсомолке"

На Тургеневских дачах под Кинелем Самарской области 85-бабушка в одиночку борется за жизнь собаки и ее пятерых щенков. Беременную собаку здесь оставили приезжие дачники, а сами уехали в город.

- Собака родила щенят, и сейчас им грозит опасность. Мало того, что наступают холода, дожди, так еще и есть угроза от людей. Например, одного щенка уже задавили колесами авто. Причем сквозное движение здесь отсутствует, то есть это сделал кто-то из соседей, может быть даже специально, - рассказали журналисту «КП-Самара местные зооволонтеры.

Ситуация и вправду бедственная: 85-летней старушке не под силу в одиночку справиться с оравой щенков и тем более - прокормить их всех.

- Я готова оставить себе собаку, но щенкам нужны новые хозяева. Прокормить их на мою пенсию невозможно, - сокрушается Людмила Дмитриевна.

Сейчас кинельские зооволонтеры ищут неравнодушных земляков, которые помогут простерилизовать собаку-маму и доставить на участок к бабушке теплую будку. Но самое главное – ищут новых хозяев щенкам.

Если вы хотите помочь, сделать это можно тут.