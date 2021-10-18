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Общество18 октября 2021 16:26

Электрокар Tesla с «крыльями чайки» продают в Самаре за 9,35 млн рублей

Подобный автомобиль – первый в регионе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями / Фото: Авито

Автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями / Фото: Авито

В Самаре выставили на продажу электрокар Tesla Model X 2021 года выпуска. Стоимость – 9 млн 350 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

По словам продавца, автомобиль оснащен многозонным климат-контролем; обогревом сидений, зеркал и руля; автоматическим парковщиком; датчиками дождя и света; камерой заднего вида; бортовым компьютером; сигнализацией и подушками безопасности. Также в машине есть аудио- и видеосистема, USB, Bluetooth, GPS-навигатор, 8+ колонок и сабвуфер.

Электрокар успел наездить 15 200 км. Продавец утверждает, что автомобиль небитый. Особенность машины - задние двери открываются не в бок, а вверх. Такие называют «крыльями чайки».