«Галамарт» объявляет бьюти-дни в Самаре!

Что гарантированно может поднять настроение, когда за окном пасмурно и дожди? Смена образа, конечно! В этом вам поможет народный магазин «Галамарт» и проверенные бренды: LEBEN, производитель техники для комфортной жизни, и ЮниLook, который предлагает целое созвездие товаров декоративной и уходовой косметики.

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С 22 по 24 октября профессиональные стилисты совершенно бесплатно подберут идеальные оттенки косметики, поделятся хитростями по укладке волос и расскажут секреты ухода за собой. Берите с собой подруг, сестер, мам, бабушек. Малышам тоже наведут красоту!

В «Галамарте» вас ждут приятные сюрпризы:

- При покупке техники LEBEN от 900 рублей - электрическая пилка для пяточек в подарок.

- Скидка -20% на продукцию LEBEN*, техника для кухни и красоты.

- Декоративная косметика ЮниLOOK с выгодой! Каждый третий товар в подарок**, а главное – вы сможете протестировать косметику и получить полезные советы визажиста.

Веселые девичники состоятся:

- 22 октября: ТРЦ «Вива Лэнд», ул. Кирова, 147, с 17.00 до 20.00

- 23 октября: ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30, с 14.00 до 17.00

- 23 октября: ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5, с 12.00 до 14.00

- 23 октября: ТРК «Аврора», ул. Аэродромная, 47А, с 12.00 до 15.00

- 24 октября: ТЦ «Гудок», ул. Красноармейская, 131, с 12.00 до 15.00

*Акция «Скидка -20% на всю продукцию LEBEN» действует на товары с белыми ценниками.

**Акция «Каждый третий товар ЮниLOOK в подарок» действует на третий товар по меньшей стоимости.

***Указанные акции действуют в дни проведения бьюти-дней в Самаре.