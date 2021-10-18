Заключенным в Самарской области пытались на квадрокоптере доставить незаконную посылку

Коптером пытались доставить в колонию запрещенные предметы. Фото - УФСИН России по Самарской области

В Самарской области задержали гражданина, который с помощью квадрокоптера пытался доставить в исправительную колонию незаконные предметы. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Мужчину, управляющего коптером, задержали на территории около исправительной колонии №3 в Новокуйбышевске. По воздуху он пытался доставить заключенным запрещенные предметы - у него нашли пластиковые бутылки, в которых были сотовые телефоны, наушники и зарядные устройства.

Как рассказал задержанный, все эти предметы предназначались для одного заключенного. В отношении нарушителей составили административный протокол.