В Шигонах попрощались с погибшими в страшной аварии молодыми людьми

Молодые люди погибли в аварии в Самарской области. Фото - соцсети

В Самарской области простились с погибшими в крупной аварии молодыми людьми и сняли видео в память о них.

Авария произошла в пятницу вечером, 15 октября. В Шигонском районе легковой автомобиль ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. В результате аварии погибли три человека, которые ехали в легковушке.

По имеющимся данным, за рулем находился молодой мужчина, который не имел водительских прав.

Погиб водитель легковушки, его сестра, а также ее подруга. В группе "Жизнь в Шигонах и, Шигонском районе" появилось видео в память о погибших молодых людях.

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