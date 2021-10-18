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Происшествия18 октября 2021 18:31

В Самарской области за смерть рабочего будут судить главного энергетика предприятия

Виновному грозит до четырех лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Главного энергетика будут судить за смерть рабочего

Главного энергетика будут судить за смерть рабочего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить главного энергетика предприятия за смерть рабочего. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ региона.

В октябре прошлого года обвиняемый, который исполнял обязанности начальника центральной насосной станции в поселке Осинки, отправил электромонтера ремонтировать оборудование станции. При этом работнику не выдали технологическую карту по обслуживанию оборудования и средств индивидуальной защиты.

Работник в итоге получил удар током и с ожогами 2 и 3 степени был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, виновному грозит до четырех лет лишения свободы.