Вакцинированным пенсионерам помогут получить QR-код в Самарской области

Дмитрий Азаров поручил помочь пенсионерам получить QR-код о вакцинации

Вакцинированным пенсионерам помогут получить QR-код или распечатать справку о прививках от коронавируса. Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 18 октября.

Ранее в регионе заблокировали транспортные карты для непривитых пенсионеров старше 65 лет. "Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или переболели, а транспортные карты им заблокировали. У них нет QR-кодов на руках, зачастую нет и смартфонов, с помощью которых они эти коды могут представить", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил с каждым представителем старшего поколения отработать вопрос о QR-кодах. Им необходимо помочь с получением QR-кодов и при необходимости распечатать справки о вакцинации.

- Работа должна идти повсеместно: в каждом городе и районе с привлечением ветеранских организаций, местных администраций. Списки жителей старшего возраста есть – с каждым надо вопрос отработать, - сказал глава региона.