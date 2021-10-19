На месте аквапарка "Виктория" в Самаре могут открыть термы

Аквапарк в Самаре больше не нужен Фото: "КП" Архив

Собственник здания аквапарка "Виктория" в Самаре подыскивает нового арендатора. Сам аквапарк не работает с весны 2020 года. Осенью 2019 года здесь несколько раз на горках травмировались дети, из-за этого в аквапарк пришла прокурорская проверка. Выяснилось, что арендатор ООО "Флер" не проводил проверку аттракционов, на них не было всех необходимых документов, в бассейнах было много хлорки.

Дело закончилось штрафами и закрытием аквапарка, который уже обратно не открылся - к тому же, начался коронавирус. Понятно, что за прошедшее время вся инфраструктура там пришла в негодность. Поэтому сейчас собственник здания - компания "Виктор и Ко" ищет арендаторов, которые смогли бы вдохнуть сюда жизнь. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что само здание достаточно удобно расположено, на выезде из города, здесь есть хорошая парковка. И интересный арендатор мог бы создать вокруг себя притяжение, которое позволило бы вдохнуть новую жизнь и в сам ТЦ "Московский".

На данный момент известно об одном претенденте на здание. Здесь уже в следующем году может появиться термальный комплекс. Зайти в Самару планируют собственники "Городских терм" из Ижевска. На данный момент в регионе открылось уже два термальных комплекса.