Стало известно, сколько машин приходится на тысячу жителей Самары

Прирост числа авто в Самаре за последние годы составил 12-18 тысяч единиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за последние годы значительно увеличилось число личного автотранспорта. За год его прирост составляет около 12-18 тысяч единиц. Это привело к тому, что движение стало интенсивнее, дороги почти исчерпали свою пропускную способность. Об этом говорится в программе «Сохранение и развитие автодорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы.

- В 1995 году на 1000 жителей Самары приходилось 95 машин, в 2005-м – уже 234, а в 2019-м и сейчас – не менее 344, - говорится в документах на сайте городской мэрии.

В программе указаны способы решения транспортных проблем. Среди них: реконструкция/ремонт старых дорог и строительство новых. Финансирование на 2022-2026 годы составит 2,7 млрд рублей. Часть средств власти Самары планируют получить по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».