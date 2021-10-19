Повсюду кости и черепа: в Самарской области нашли «пляж мертвецов»

На пляже можно встретить останки давно почивших людей / Фото: Никита Науменко Фото: Instagram.com

В Самарской области обнаружили «пляж мертвецов». Его «украшают» человеческие останки. О необычной находке в своем инстаграме сообщил велотурист из Сызрани Никита Науменко.

- Многие слышали о пляже, но не видели. Мы решили съездить туда и выяснить, реально ли все так, как пишут в интернете. Да, весь пляж в костях, с обрыва свисают скелеты, - написал сызранец в соцсети.

Путешественников ждет жуткое зрелище / Фото: Никита Науменко Фото: Instagram.com

По словам молодого человека, жуткий пляж находится неподалеку от Подвальских террас. Это особо охраняемый геологический объект регионального значения, расположенный у села Подвалье Шигонского района.

Насколько известно, ранее там было кладбище. Однако из-за строительства ГЭС его затопило. Теперь местные жители периодически натыкаются на останки давно почивших людей.

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