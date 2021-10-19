Детей из Самарской области научат ориентироваться в индустрии моды

У детей есть возможность почувствовать себя модельером Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Фонд "ДетскиеДомики" продолжает реализовывать программу "День профессий. Профориентация в индустрии Моды". Она затрагивает в том числе и Самарскую область. А 14 октября стартовала в Рыбновской школе-интернате.

Сразу после торжественного открытия швейной мастерской программы была презентована гостям - волонтерам, благотворителям и СМИ. Показом презентации запустили и годовой курс профориентационных занятий для воспитанников интерната.

Проект "День профессий. Профориентация в индустрии Моды" направлен на содействие профессиональной ориентации и обучению воспитанников школ-интернатов в партнерстве фонда с ССУЗами, ВУЗами и компаниями. Воспитанники интерната пройдут годовой курс занятий по профориентации с тестированиями, анкетированием, групповыми и индивидуальными консультациями по профессиональному самоопределению, поездками на предприятия города для знакомства с широким спектром профессий в индустрии Моды. Для группы воспитанниц, выбранных на конкурсной основе, будет проведен практический курс занятий «Мастерская Моды» в швейной мастерской школы-интерната с представителями профильных профессий с мастер-классами и практическими заданиями.

В рамках реализации программы БФ "ДетскиеДомики" организовал проведение ремонта в помещении мастерской интерната. Помогали в этом бизнесмены, частные лица и целые компания, а также сотрудники интерната. В планах на ближайшее время - организовать санитарную и примерочную зоны, украсить окна и доукомплектовать мастерскую необходимым оборудованием.

Отметим, что программа «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в пользу 200 детей с ОВЗ в Московской, Рязанской и Самарской областях, Республике Татарстан.