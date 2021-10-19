В Чапаевске двое вооруженных разбойников напали на ювелирный магазин

Злоумышленники угрожали пистолетом охраннику Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске в торговом центре на улице Ленина произошло дерзкое преступление. Двое неизвестных напали на ювелирный магазин. Они разбили окно и попытались похитить золотые украшения и деньги. Однако им помешал охранник.

- Сотрудник службы безопасности ТЦ вызвал на место полицейских. По прибытии они задержали одного из злоумышленников. Им оказался 26-летний житель Самары. Второй успел скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам молодого человека, он пытался ограбить ювелирный магазин вместе со своим знакомым. Их заметил охранник. Он попытался остановить преступников, но те пригрозили ему пневматическим пистолетом. Одному разбойнику удалось сбежать. Однако полицейские вскоре задержали его. Им оказался 30-летний местный житель. У него дома правоохранители нашли пневматический пистолет «ИЖ-79».

Известно, что молодые люди имеют судимости за аналогичные преступления. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 12 лет колонии. Сейчас оба находятся под стражей.