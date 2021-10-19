В Самарской области нашли труп лося с пулевым отверстием

Труп лося обнаружили на территории охотхозяйства в Красноярском районе / Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской области

В Самарской области браконьеры убили лося. Труп дикого животного обнаружили в воскресенье, 17 октября, на территории охотхозяйства Висловское Красноярского района. Его нашли местные жители.

- На место выезжали наш специалист, сотрудники полиции и ветеринарный врач Красноярской СББЖ. При осмотре лося было найдено пулевое отверстие, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Правоохранители начали проверку из-за незаконной добычи дикого животного. Сейчас они выясняют, кто мог убить сохатого, а также все обстоятельства происшествия.

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