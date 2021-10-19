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Общество19 октября 2021 11:27

Дефицит бюджета Самары в 2021 году превысит полмиллиарда рублей

Соответствующие документы опубликовала мэрия
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Предполагается, что расходы городского бюджета превысят его доходы

Предполагается, что расходы городского бюджета превысят его доходы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дефицит бюджета Самары в 2021 году превысил полмиллиарда рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэрии.

Речь идет о решении гордумы Самары: депутаты утвердили изменения в закон о бюджете города. В соответствии с этими изменениями доход городского бюджета по итогам 2021 года должен составить 33,733 млрд рублей, а расходы 34,356 млрд.

- Таким образом планируемый дефицит бюджета Самары в 2021 году составит 623 миллиона рублей, - говорится в опубликованных документах.