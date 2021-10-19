Дефицит бюджета Самары в 2021 году превысит полмиллиарда рублей

Предполагается, что расходы городского бюджета превысят его доходы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дефицит бюджета Самары в 2021 году превысил полмиллиарда рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэрии.
Речь идет о решении гордумы Самары: депутаты утвердили изменения в закон о бюджете города. В соответствии с этими изменениями доход городского бюджета по итогам 2021 года должен составить 33,733 млрд рублей, а расходы 34,356 млрд.
- Таким образом планируемый дефицит бюджета Самары в 2021 году составит 623 миллиона рублей, - говорится в опубликованных документах.