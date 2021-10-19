В Самарской области определили еще 20 самозанятых, которые получат бизнес-кейсы

Бизнес-кейсы услуг предоставляет центр "Мой бизнес"

В Самарской области выбрали еще 20 самозанятых, которые получат специальные бизнес-кейсы услуг от центра «Мой бизнес». По итогам сентября в число победителей вошли художник-иллюстратор, фотографы, создатели украшений и авторских сумок, визажисты-стилисты, мастера по пошиву одежды, а также организаторы детских праздников и активного отдыха.

- В Самарской области зарегистрировано более 79 тысяч самозантых. Каждому из них мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Мы используем возможности федерального уровня, а также разрабатываем региональные меры, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, данная мера поддержки действует уже второй год и пользуется большой популярностью. К примеру, с начала 2021-го было подано более 350 заявок. Каждый месяц специальная комиссия отбирает по 20 самозанятых, которым предоставят бизнес-кейсы на развитие своего дела. На данный момент эту поддержку получили уже 80 человек из Самары, Тольятти, Жигулевска, Похвистнева и других муниципалитетов. Прием заявок продолжается. Их можно подать на сайте.