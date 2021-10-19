В самарской филармонии пройдет концерт в честь 210-летнего юбилея композитора Ференца Листа

Перед самарцами выступит обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов «Monte-Carlo Piano Masters» Николай Кузнецов. Фото: Самарская государственная филармония.

В пятницу, 22 октября 2021 года, в филармонии в Самаре пройдет концерт, который посвящен 210-летию известного венгро-немецкого композитора Ференца Листа. Перед самарцами выступит обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов «Monte-Carlo Piano Masters» (Монако) Николай Кузнецов. Он представит программу в честь Листа.

Вечером в пятницу в филармонии прозвучат фортепианные транскрипции песен Франца Шуберта «Серенада», «Двойник», «Аве Мария», Лесной Царь», «Гретхен за прялкой», ноктюрн №3 «Грезы Любви», трансцендентный этюд №4 «Мазепа» и т.д.

Проведет концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова.