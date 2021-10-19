В Самаре многоквартирный дом почти полгода стоит без крыши

Жилой дом в Самаре оказался без крыши в преддверии зимы. Фото: ОНФ

В Самаре многоквартирный дом на пр.Кирова, 78 уже почти полгода стоит без крыши. Вместо нее – лишь натянутая тонкая пленка полиэтилена. В таком состоянии дом стоит с мая, все просьбы и жалобы жителей оставались без ответа. Ситуацию удалось переломить только после вмешательства активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Проблемы с кровлей были у дома и раньше. Чтобы их устранить, в мае 2021 года фонд капремонта приступил к плановым кровельным работам в доме.

- После вскрытия обнаружился дефект несущей стены, который застопорил ремонт, - рассказали в ОНФ. - Пока искали решение, прошли дожди и несколько квартир затопило. Именно после этого рабочие и натянули полиэтилен.

Временные меры растянулись надолго – почти полгода дом стоит без крыши, а зима все ближе. Чтобы решить вопрос, общественники обратились в прокуратуру и вместе выехали на место с инспекцией. Эксперты осмотрели проблемный участок на крыше.

- Я не увидел чего-то из ряда вон выходящего, – отметил самарского ОНФ, инженер-строитель Дмитрий Волобоев. - Да, нужно восстановить кладку, но непонятно, почему из-за этого так затянули сроки.

А сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима отметила: налицо явное затягивание процесса ремонта.

В результате с фондом капремонта удалось достичь договоренности о возобновлении работ. В ближайшие три дня рабочие должны продолжить ремонт. Завершить его планируют к концу ноября. Ситуация находится на контроле прокуратуры.