Учительница из Сызрани рассказала, почему подрабатывала танцовщицей в ночном клубе

Молодую учительницу уволили после танцев живота в ночном клубе Фото: скриншот с видео

Учительница из Сызрани, которую уволили после танца в ночном клубе, стала героиней передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск от 18 октября 2021 года получил название «Секспросвет». В нем Ксения Чистякова рассказала подробности скандала, из-за которого она потеряла работу в школе.

Напомним, в январе 2020 года в соцсетях появилось видео с девушкой, которая исполняет танец живота в ночном клубе. Все бы ничего, но ею оказалась учительница информатики одного из сел Шигонского района. Многие тогда разделились на два лагеря. Одни интернет-пользователи осудили педагога за откровенные танцы. Другие встали на ее защиту, заявив, что в свободное от работы время она может заниматься чем угодно.

По словам сызранки, у нее четыре образования, три из них – высшие. Танцами живота она начала заниматься еще до прихода в школу – всего около 13 лет. Устроиться учительницей решила после развода с мужем. Ей пообещали зарплату в 25 тысяч, но на самом деле платили в два раза меньше – 10-11 тысяч. Причина – отсутствие категории и опыта работы по специальности. Такой доход не устроил Ксению – ведь ей нужно было заботиться о двух своих детях. Поэтому она решила продолжить свои танцевальные выступления.

- Все знали, что я танцую: и родители, и директор. Всех все устраивало. Меня очень любили дети. Я считаю, что нашлась какая-то женщина, очень завистливая, которая выложила видео. Возможно, кто-то из преподавательского состава, - отметила Ксения.

После скандала с роликом директор школы изменила свое мнение. В итоге учительницу-танцовщицу попросили покинуть свое место работы.

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Учительнице пришлось уволиться. Правда, большинство людей осудили не педагога, а тех, кто выложил видео в сеть (подробности)