Коронавирус 19 октября 2021 года установил в Самарской области новый антирекорд

Самарская область находится на 4 месте в стране по суточному приросту ковид-больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 19 октября 2021 года. За сутки в регионе подтвердился 921 случай заражения (за все время – 118 915). Это новый антирекорд с начала пандемии.

Число выздоровевших увеличивается не так быстро. Закончили лечение 220 жителей региона. С начала пандемии болезнь смогли победить 92 981 человек.

Выросло и количество пациентов, которым не удалось побороть COVID-19. Умерли еще 17 больных. Общее число летальных случаев достигло 4 381.

Что касается ситуации с коронавирусом по стране, то за минувшие сутки выявили 33 740 новых случаев заражения. Выписались по выздоровлению 23 426 россиян. Скончались 1 015 пациентов.