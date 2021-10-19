СВГК возобновила газоснабжение в районе пересечения ул. Ново-Садовой и Советской Армии

На месте работают несколько бригад СВГК Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время возобновлена подача газа на котельные, обслуживающие 23 многоквартирных жилых дома,а также в частные дома в районе 3-й и 5-й просек. Всего на пуске газа работают 7 бригад специалистов СВГК.

Подача газа была приостановлена днем 18 октября в связи с проведением работ по присоединению вновь построенного участка штатного газопровода среднего давлениядиаметром 400 мм протяженностью 1,2 км взамен временного, действующего на период строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

С завершением работ по переврезке повышается надежность газоснабжения многоквартирных домов в районе от Постникова оврага (Оврага подпольщиков) до ул. Советской Армии.