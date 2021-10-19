Шесть обновленных вагонов метро прибыли в Самару в октябре 2021 года

В вагонах установили антивандальные сиденья / Фото: администрация Самары

Во вторник, 19 октября 2021 года, в Самару прибыли шесть обновленных вагонов метро. Их привезли с завода «Метровагонмаш» из Санкт-Петербурга, который проводил капитальный ремонт.

Внешний облик вагонов претерпел значительные изменения. Они приобрели брендированный окрас – белый, голубой и синий цвета. На кузове изобразили Волгу и «Ладью». Обновили специалисты предприятия и внутреннее «убранство» – установили новые антивандальные сиденья. Планируется, что после ремонта вагоны прослужат еще 15 лет.

Напомним, это уже вторая партия самарских вагонов, которую обновил питерский завод. Первые шесть прибыли в декабре 2020 года. Насколько известно, сейчас в Санкт-Петербурге находится на ремонте третья партия вагонов метро.