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Общество19 октября 2021 15:11

Глава СОФЖИ Сергей Кандаков может возглавить Минимущества Самарской области

Пока ведомством заведует временный руководитель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Кандаков занимает пост исполнительного директора СОФЖИ около 4 лет / Фото: sofgi.ru

Сергей Кандаков занимает пост исполнительного директора СОФЖИ около 4 лет / Фото: sofgi.ru

Исполнительный директор СОФЖИ Сергей Кандаков может возглавить министерство имущественных отношений Самарской области. Сейчас он наиболее вероятная кандидатура на этот пост, пишет «Самарское обозрение» со ссылкой на собственные источники.

Кресло министра имущественных отношений освободилось в начале октября 2021 года. Ранее его занимал Сергей Черепанов. Пока обязанности главы ведомства исполняет Игорь Андреев – один из заместителей. Однако возможность того, что его утвердят в должности, невелика.

По информации издания, Сергей Кандаков – наиболее вероятный претендент на должность министра. СОФЖИ он возглавляет с конца ноября 2017 года. До этого руководил МАУ «Парки Самары».