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Общество19 октября 2021 15:31

В Самаре 19 октября 2021 года возле ТЦ «Космопорт» поставили рынок-шатер

В 2021 году в городе появится несколько продуктовых круглогодичных ярмарок
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В настоящее время рабочие монтируют каркас будущего рынка

В настоящее время рабочие монтируют каркас будущего рынка

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре на пересечении улиц Ивана Булкина и Дыбенко, возле ТЦ «Космопорт», заработала круглогодичная продуктовая ярмарка. Ранее глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что такие ярмарки-шатры будут открыты в разных районах города.

Данные конструкции призваны модернизировать уже существующие торговые ряды. Теперь рынки не будут зависеть ни от времени года, ни от погодных условий, так как разместятся торговцы в конструкциях каркасно-тентового типа, где круглый год можно поддерживать комфортную температуру.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что подобные шатры будут установлены на пересечении проспекта Ленина и Челюскинцев, на пересечении Осипенко и Чернореченской, на улице Белорусской, на Киевской и Тухачевского, а теперь шатер начали монтировать на перекрестке Булкина и Дыбенко.