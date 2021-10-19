Допуск по QR-коду ввели в фитнес-клубах Самары с 18 октября 2021 года

Попасть в фитнес-центры теперь могут только те, кто сделал прививку или переболел КВИ / Фото: администрация Самары

В Самаре с 18 октября 2021 года начали действовать новые коронавирусные ограничения. Теперь в фитнес-клубы и тренажерные залы пускают только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19.

- В новом режиме принимают гостей все 84 фитнес-клуба Самары. Подобные меры связаны с ростом числа больных коронавирусом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за введения системы QR-кодов не понадобилось покупать новое оборудование. Сотрудники фитнес-центров считывают их с помощью телефона. Вся процедура занимает не больше минуты.

Отметим, что в спортивных заведениях продолжают действовать и другие антиковидные меры: социальная дистанция, масочный режим, а также ограничение по заполняемости залов.

Напомним, с 11 октября 2021 года доступ по QR-коду ввели и в других учреждениях региона. Среди них: бассейны, театры, цирки, кинотеатры и концертные залы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилась инструкция по применению QR-кодов для жителей Самары

Рассказываем, как попасть в театр, кино, цирк или на фудкорт после публикации нового постановления о введении доступа по qr-кодам о вакцинации (подробности)