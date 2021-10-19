Директор строительной компании пойдет под суд за смерть рабочего после обрушения стены в Самаре

Расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть рабочего. ЧП произошло на улице Авроры, 181 14 января 2021 года.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором строительной компании, в декабре прошлого года заключил договор подряда на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома.

- Обвиняемый не обеспечил безопасность своих сотрудников во время проведения работ, а также не определил последовательность монтажа элементов конструкции с целью исключения возможности их обрушения, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В результате обрушения кирпичной кладки стены погиб 40-летний мужчина, который работал в данной фирме всего второй день. У погибшего остались жена и ребенок.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.