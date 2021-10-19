В Самаре с 15 октября 2021 года открыли «горячую линию» для жалоб на блокировку социальных карт

Жители смогут задать все интересующие вопросы по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 15 октября 2021 года начала функционировать «горячая линия» для жителей города старше 65 лет, которым заблокировали проездную социальную карту. Теперь горожане смогут задать все интересующие вопросы по номеру 334-45-41. Телефон колл-центра будет работать только в будни с 9 утра до 18 часов вечера.

Как сообщили в министерстве социально-демографической политики, операторы дадут разъяснения по блокировке соцкарты, проверят информацию или проконсультируют по возможностям разблокировки.

Напомним, блокировать проездные непривитым пенсионерам начали с 14 октября 2021 года. Это вызвало ряд недовольств. Больше всего возмутились те горожане, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.