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Общество19 октября 2021 16:38

В Самаре с 15 октября 2021 года открыли «горячую линию» для жалоб на блокировку социальных карт

Горожане могут задать свои вопросы по блокировке транспортных карт
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Жители смогут задать все интересующие вопросы по телефону

Жители смогут задать все интересующие вопросы по телефону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 15 октября 2021 года начала функционировать «горячая линия» для жителей города старше 65 лет, которым заблокировали проездную социальную карту. Теперь горожане смогут задать все интересующие вопросы по номеру 334-45-41. Телефон колл-центра будет работать только в будни с 9 утра до 18 часов вечера.

Как сообщили в министерстве социально-демографической политики, операторы дадут разъяснения по блокировке соцкарты, проверят информацию или проконсультируют по возможностям разблокировки.

Напомним, блокировать проездные непривитым пенсионерам начали с 14 октября 2021 года. Это вызвало ряд недовольств. Больше всего возмутились те горожане, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.