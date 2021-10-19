Среди преступников: мошенница, нарушитель ПДД, растлитель и грабитель Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ищут семерых преступников из Якутии: одну женщину и шестерых мужчин. Инициатор розыска – МУ МВД России «Якутское», сообщает пресс-служба ГУ МВД по 63 региону.

Так, в полицейские ищут:

- 26-летнего уроженца Ингушетии Бадрудина Тимурзиева. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков;

- 34-летнего Петра Басманова. Он скрылся от суда. Его подозревают в грабеже;

- 44-летнюю Лану Оглы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»;

- 28-летнего уроженца Киргизии Хожи Мамажанова, которого подозревают в управлении авто в нетрезвом виде;

- 26-летнего Иброхимжона Маматкадирова, скрывшегося от суда. Ему вменяют подделку документов;

- 30-летнего уроженца Душанбе (Таджикистан) Хуршеди Кадирозоду. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Он тоже скрылся от суда;

- 25-летнего уроженца Оша (Киргизия) Мухаммадбобура Азимжанова. Он попал в поле зрения правоохранителей из-за подделки документов.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступников, полицейские просят сообщить по телефонам: 8924-168-55-90, 8924-563-50-50 или 112. Также можно обратиться в любой ближайший ОП.