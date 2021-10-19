Самарским предпринимателям предлагают принять участие в федеральном конкурсе соцпроектов

Предприниматели могут получить много возможностей через конкурс Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бизнесменам Самарской области предлагают принять участие в региональном отборе Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2021. Заявки принимаются до 7 ноября.

Основная задача события - выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства. Все они объединены одной целью - достижение общественно полезных целей.

- Социально-ориентированный бизнес помогает решать множество важных социальных вопросов, и задача власти – помочь таким предприятиям в успешном развитии посредством внедрения инструментов поддержки и создании благоприятного делового климата, - рассказал глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов.

Министр уверен, что участие местных предпринимателей и представителей некоммерческих организаций в региональном этапе конкурса позволит не только заявить о своей идее, но и получить возможность презентовать ее на уровне страны для дальнейшего масштабирования и получения федеральной поддержки.

Финалисты регионального этапа, которые будут отобраны конкурсной комиссией, получат рекомендации от отраслевого органа исполнительной власти и представят свои проекты на федеральном этапе.

Подать заявку и получить консультацию участники регионального этапа конкурса могут на единой информационной платформе по ссылке. Проведение экспертизы и экспертной оценки заявленных проектов, а также подведение итогов региональной части всероссийского конкурса состоится до 15 ноября 2021 года.