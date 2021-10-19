Министр здравоохранения Самарской области на своем примере призывает всех самарцев вакцинироваться

До повторной прививки министр не стал сдавать тест на антитела

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян 19 октября 2021 года прошел повторную вакцинацию от коронавируса через полгода после первой прививки. Министр призывает всех жителей региона пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от последствий коронавируса.

- Я призываю всех, кто еще ни разу не вакцинировался, прийти и сделать выбор в пользу жизни. Я призываю тех, кто уже понял, насколько эффективна защита и у кого уже прошло 6 месяцев после прививки, пройти повторную вакцинацию и дополнительно укрепить свой иммунитет, - сказал Армен Бенян.

Глава регионального минздрава в апреле этого года привился вакциной Спутник V, или ГамКовидВак. Спустя полгода он прошел ревакцинацию вакциной Спутник Лайт. Кроме того, по словам министра, он не сдавал перед этом тест на антитела, так как основным критерием для повторной вакцинации является временный промежуток в 6 месяцев.