В Самаре начали убирать улицы от опавшей листвы, сухих веток и мусора

Улицы Самары ежедневно приводят в надлежащий вид. Фото: администрация Самары

В Самаре в рамках сезонной уборке улиц от опавшей осенней листвы привели в порядок улицу Луначарского, которая была отремонтирована в этом году. Своевременная уборка территорий поможет сохранить благоустроенный вид улиц.

Сейчас листопад в Самаре находится в активной фазе, поэтому расчистка улиц ведется активно и тщательно. Однако какая-то часть листьев, которые впоследствии превратятся в перегной, должна оставаться в почве.

- Когда пойдет снег, некоторая часть листвы останется под ним, что создаст благоприятную среду для растений и убережет их от вымерзания, - отметила сотрудница МП «Благоустройство» Ольга Соболева.

Особое внимание рабочие уделяют ливневым канализационным люкам, так как листва может забить сток, что приведет к подтоплению дороги во время осадков. Кроме того, тщательно очищаются пешеходные переходы, съезды на внутриквартальные дороги и пандусы для малогабаритных граждан. Рабочие, помимо уборки листьев, избавляют территории от пыли и грязи, убирают мусор и вывозят сухие ветки.