В Самарской области мост через Волгу возле Климовки планируют открыть в 2023 году

По плану мост должны открыть в 2024 году, но произойти это может на год раньше

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу возле Климовки. Работы на масштабном проекте ведутся с опережением графика.

- Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, самый крупный проект ГЧП в стране. Для Самарской области он является крайне важным, потому что дает колоссальный импульс развитию нашего региона на десятилетия вперед, - отметил глава региона.

Волжский мост в настоящее время готов на 32%, по плану до конца года этот показатель должен составить 43%. Подрядчик уверен, что план будет выполнен с опережением графика.

- Сейчас мы закончили второй этап надвижки первого пролета длиной 156 метров на левом берегу Волги. Планировалось приступить к третьей стадии только в следующем году, но рассчитываем начать в ближайшее время, - сказал руководитель проекта АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков.

Подрядчик планирует в следующем году закончить 90% дорожного полотна, а уже в 2023 году полностью ввести объект в эксплуатацию. Кроме того, мост будет освещен, к нему будут благоустроены подходы, а также нанесена дорожная разметка. По контракту, открытие нового моста через Волгу запланировано на 2024 год.