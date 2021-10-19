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Общество19 октября 2021 18:59

Показываем, как приехали в Самару обновленные вагоны метрополитена

«Кировское» электродепо встретило шесть отремонтированных вагонов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Обновленные вагоны полностью соответствуют современным нормам. Фото: администрация Самары

Обновленные вагоны полностью соответствуют современным нормам. Фото: администрация Самары

В Самару через четыре месяца вернулись после ремонта шесть вагонов метро – 4 головных и 2 промежуточных. Обновление вагонов проводили на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге. Самарец Александр Суриков показал, как в электродепо «Кировское» прибыли обновленные составы.

Стоит отметить, что все шесть вагонов перемещались из Самары до завода своим ходом, то есть на своих осях. Это стало возможным, благодаря тому, что ширина железнодорожной рельсовой колеи и колеи метрополитена совпадает.

Питерские мастера произвели ремонт в установленные сроки и «начинили» вагоны современным оборудованием. Так, была произведена замена пневматической части подвижного состава, оснастили вагоны системой приточной вентиляции и автоматической системой пожаротушения. Внутреннее убранство вагонов также обновилось - мастера поработали над тем, чтобы укомплектовать вагоны новыми поручнями, сиденьями и полами, заменили окна и обшивку. Теперь в метро будет светодиодное освещение и антивандальные сидения.

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В Самару прибыли обновленные вагоны метро
В Самару прибыли обновленные вагоны метро