В Тольятти дважды лишенный водительских прав мужчина сел пьяным за руль в третий раз и попал под суд

После двух лишений, тольяттинец не сдал права и не оплачивал штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2021 года полицейские Тольятти во время проведения рейдовых мероприятий остановили автомобиль, за рулем которого находился 26-летний местный житель с признаками опьянения. В ходе проверки выяснилось, что задержанный полгода назад был дважды лишен водительских прав за пьяную езду.

Установлено, что житель Тольятти в марте этого года был привлечен к административной ответственности за отказ за прохождение медицинского освидетельствования, а в апреле его лишили прав за вождение в пьяном виде. Ему был назначен штраф в общей сумме 60 тысяч рублей и лишение прав два раза по полтора года. Однако мужчина не сдал водительское удостоверение и не оплатил штрафы.

В связи с установленными фактами в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Прокуратурой Тольятти был утвержден обвинительный акт по уголовному делу и материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Теперь нарушителю может грозить реальный срок на 2 года тюрьмы.