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Происшествия19 октября 2021 20:43

Самарец получил полтора года колонии за обман иностранки

Житель Самары пообещал женщине помощь в получении квоты, но обманул
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Самарец пообещал помочь с получением квоты на проживание в РФ, но обманул

Самарец пообещал помочь с получением квоты на проживание в РФ, но обманул

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили местного жителя, который обманул иностранную гражданку и выманил у нее 280 тысяч рублей. Деньги он попросил под предлогом оказания помощи женщине в получении разрешения на проживание в Российской федерации, но обещание не выполнил.

- Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Мошенника задержали и завели на него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура Советского района Самары поддержало государственное обвинение. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полтора года и штрафа в размере 50 тысяч рублей.