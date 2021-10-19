Самарец получил полтора года колонии за обман иностранки

Самарец пообещал помочь с получением квоты на проживание в РФ, но обманул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили местного жителя, который обманул иностранную гражданку и выманил у нее 280 тысяч рублей. Деньги он попросил под предлогом оказания помощи женщине в получении разрешения на проживание в Российской федерации, но обещание не выполнил.

- Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Мошенника задержали и завели на него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура Советского района Самары поддержало государственное обвинение. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полтора года и штрафа в размере 50 тысяч рублей.