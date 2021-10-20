«Акрон» начал продавать футболки «легенды клуба» Маркса Ленина

Маркс Ленин присоединился к «Акрону» в январе этого года, а покинул команду уже в феврале. Фото с сайта ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» начал продажу футболок c Марксом Лениным. Бразильский футболист запомнился тем, что засветился во многих СМИ, не только в спортивных, но так и не сыграл за команду ни одного матча, он приехал в расположение «Акрона» с лишним весом. На футболках есть портрет Ленина и надпись «obrigado lenda», что переводится как «спасибо, легенда».

Напомним, о подписании воспитанника «Фламенго» Маркса Ленина Дос Сантоса Гонсалвеса тольяттинский клуб объявил в октябре прошлого года. Ажиотаж в медиа возник из-за имени футболиста. В расположение команды Маркс Ленин прибыл не сразу - возникли проблемы с разрешением на работу, поэтому в «Акроне» его увидели только в конце января.

Футболка с изображением Маркса Ленина. Фото с сайта ФК «Акрон» (Тольятти).

Тренерский штаб тольяттинцев повергла в шок плохая физическая форма легионера, а именно – лишний вес. В феврале контракт с Марксом Лениным расторгли.

Стоит футболка с «легендой клуба» 1 200 рублей.