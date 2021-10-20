Самарцы стали вдвое чаще покупать айфоны, чтобы стать блогерами

По оценке аналитиков МТС, средняя стоимость устройств, приобретенных с помощью кредитных средств, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 70 процентов и составила 38 000 рублей. Чаще всего самарцы покупали в кредит смартфоны брендов Apple и Xiaomi.

По данным МТС, одним из основных драйверов роста числа кредитных смартфонов в Самарской области становится растущая популярность блогинга. Больше половины кредитов на смартфоны были оформлены клиентами в возрасте до 30 лет, при этом чаще всего молодые люди выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют снимать фото и видео хорошего качества. При этом исходящий трафик в популярных соцсетях, таких, как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос в Самарской области на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, покупают iPhone. При отсутствии нужной суммы денег самарцы выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет.

По сравнению с «соседями» по Поволжью Самара оказалась среди городов с наименьшей долей смартфонов, приобретенных в кредит. Так, в Самаре доля кредитных устройств составляет 37,2%, тогда как в Казани этот показатель равен 37,9%, в Оренбурге - 38,5%, в Пензе – 40,7%, в Астрахани – 45,8%. Реже самарцев кредиты в салонах МТС оформляют только жители Уфы и Нижнего Новгорода – в этих городах доля купленных за заемные средства устройств составляет 36,2% и 32% соответственно.

Самые популярные гаджеты, приобретаемые в рассрочку или кредит:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Apple iPhone 12 128 ГБ

Apple iPhone XR 64 ГБ

Xiaomi Redmi 9 64 ГБ