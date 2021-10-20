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Общество20 октября 2021 11:46

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу регоператора на предписание ФАС

Спор возник из-за расчета платы за вывоз мусора для медицинских клиник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Компания "ЭкоСтройРесурс" намерена вновь обжаловать решение ФАС

Компания "ЭкоСтройРесурс" намерена вновь обжаловать решение ФАС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд РФ вынес решение по спору между самарским УФАС и компанией «ЭкоСтройРесурс». Он касался расчета ежемесячной платы за вывоз ТКО в 2019 году для двух медклиник.

- ООО «ЭкоСтройРесурс» при расчете использовало количество посетителей организаций за весь год в целом. Однако в данном случае необходимо использовать сведения о числе посетителей за месяц, - рассказали в ФАС.

Надзорное ведомство посчитало, что регоператор нарушил часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, и выдало предписание об устранении недочетов. Компания не согласилась с данным решением. По словам представителей «ЭкоСтройРесурса», при расчете оплаты они руководствовались нормативом, установленным на территории Самарской области. Для медорганизаций это посетитель в год.

Регоператор обжаловал предписание в трех судах, однако они встали на сторону ФАС. Тогда «ЭкоСтройРесурс» обратился в Верховный суд РФ. Он отказался рассматривать жалобу о признании незаконными предписания антимонопольного органа. Теперь компания намерена пойти в арбитраж региона.