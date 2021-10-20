В Самаре вспоминают ветерана войны Владимира Чудайкина

20 октября 2021 года в Самаре вспоминают ветерана войны, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Год назад, 20 октября 2020 года Владимир Иванович скончался.

Чудайкин был известен в Самаре своей активной жизненной позицией и постоянным приглашённым гостем на классных часах и открытых уроках.

В бою под Варшавой Владимир Иванович был направлен в тыл противника. Три боевых машины, в одной из которых был будущий Герой Советского Союза, подбили и они загорелись. Чудайкин единственный, кто выжил из своего экипажа – остальные сгорели заживо.

1 мая 1945 года другой танк Чудайкина, который на тот момент был сержантом в составе штурмовой группы, двигался вперёд и уничтожал огневые точки немцев в здании Рейхстага. Боевую машину подбили и она загорелась. Владимир Иванович помог экипажу сбить пламя и отбуксировал повреждённый танк, чтобы дать дорогу другим, а после вернулся в бой. В тот же день Чудайкин был ранен и контужен, День Победы встретил в госпитале. 31 мая того же года ему было присвоено звание Герой Советского Союза.

После окончания войны до 1950 года Владимир Иванович продолжал службу в Красной Армии. После демобилизации стал работать на Куйбышевском металлургическом заводе имени Ленина, где проработал без малого 40 лет.

Чудайкин был ярким представителем ветеранского движения, почётным гостем всех памятных мероприятий, связанных с Великой Отечественной Войной. До конца своих дней Владимир Иванович активно участвовал в жизни региона и был одним из первых, кто предложил присвоить Самаре звание «Город трудовой доблести». За вклад в развитие Самары он был удостоен звания Почётного гражданина Самарской области.

В июле 2021 года Дмитрий Азаров принял решение о создании памятника Владимиру Чудайкину.