В Самаре 20 октября 2021 года умер "советский Мориарти" Виктор Евграфов

Самарца Виктора Евграфова называли "советским Мориарти"
В среду, 20 октября 2021 года, стало известно о смерти «советского» Мориарти, заслуженного артиста России Виктора Евграфова. Известный актер был родом из Куйбышева, ему иполнилось 73 года.
Виктор Иванович Евграфов имеет в своей фильмографии более 30 ролей. Однако наибольшую известность ему принесла роль профессора Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».
С начала 00-х заслуженный актер жил в Самаре, преподавал в академии культуры и в университете им. Татищева. О причинах смерти Виктора Евграфова пока неизвестно.
Время и дата прощания с актером будет названа дополнительно.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Евграфова.