В Самаре 20 октября 2021 года умер "советский Мориарти" Виктор Евграфов

Самарца Виктора Евграфова называли "советским Мориарти"

В среду, 20 октября 2021 года, стало известно о смерти «советского» Мориарти, заслуженного артиста России Виктора Евграфова. Известный актер был родом из Куйбышева, ему иполнилось 73 года.

Виктор Иванович Евграфов имеет в своей фильмографии более 30 ролей. Однако наибольшую известность ему принесла роль профессора Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

С начала 00-х заслуженный актер жил в Самаре, преподавал в академии культуры и в университете им. Татищева. О причинах смерти Виктора Евграфова пока неизвестно.

Время и дата прощания с актером будет названа дополнительно.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Евграфова.