В Самаре мужчина яйцами отпугнул свору собак от машины

В попытке достать кошку собаки повредили бампер авто Фото: Скриншот с видео

В Самаре свора собак напала на автомобиль, который был припаркован в одном из дворов на улице Демократической. Отогнать хвостатых удалось только с помощью яиц. Очевидцы сняли четвероногих хулиганов на видео.

Судя по ролику, собак заинтересовала не сама машина, а, вероятно, кошка, которая под ней спряталась. Они настойчиво пытались до нее добраться, не заботясь о сохранности авто. В итоге животные повредили бампер.

По словам автора видео, он отогнал собак от автомобиля. Для этого ему пришлось использовать необычный способ. В качестве устрашения самарец использовал яйца. Они кинул ими с высоты седьмого этажа. Хвостатые впечатлились и поспешили удрать.