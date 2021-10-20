В Самаре при пожаре в девятиэтажке на ул. Ново-Садовой погиб человек

Из горящего дома эвакуировали 45 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны подробности пожара в девятиэтажке на улице Ново-Садовой, 30 в Самаре 20 октября 2021 года. По данным регуправления МЧС, ЧП не обошлось без жертв.

- Пожар локализован в 15:34 на площади 250 кв. м. В результате случившегося погиб один человек 1970 года рождения. Из здания эвакуировано 45 человек, - уточнили в оперативном ведомстве.

Напомним, огонь в жилом доме вспыхнул во втором часу дня. Сначала пламя охватило квартиру на седьмом этаже. Потом оно перекинулось на балконы с шестого по девятый этаж. Работа на месте происшествия продолжается. В тушении пожара задействованы более 100 человек и около 40 спецмашин.

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