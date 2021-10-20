Сильный ветер до 20 м/с налетит на Самарскую область 21 октября 2021 года

Четверг "порадует" самарцев не только сильным ветром, но и дождем со снегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области испортится погода. В четверг, 21 октября 2021 года, на регион обрушится сильный ветер. МЧС просит жителей без особой необходимости не выходить из зданий.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 21 октября местами по области порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Ветреная погода сохранится и вечером. Кроме того, синоптики прогнозируют в регионе небольшой дождь с мокрым снегом.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее. Если непогода застигнет на улице, следует как можно быстрее найти укрытие - подземный переход или ближайший подъезд. Прятаться за остановками общественного транспорта не стоит - сильный порыв ветра может уронить их.

Также во время буйства стихий нельзя ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроями. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют поставить свои машины в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.