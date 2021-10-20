В Самаре мужчина притворился мертвым, чтобы выжить

Женщина набросилась на возлюбленного во время пьяной ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предстанет перед судом 29-летняя местная жительница. Ее обвиняют в покушении на убийство супруга. Мужчине удалось выжить благодаря своей хитрости - он притворился мертвым.

Все произошло 7 августа 2021 года в квартире дома на проспекте Кирова в Промышленном районе. В тот день пара устроила небольшое застолье. В какой-то момент градус ударил супругам в голову, и они поссорились. По данным прокуратуры, женщина ударила мужа колюще-режущим предметом в область сердца. Чтобы спастись от разъяренной дамы, мужчина сымитировал свою смерть.

Расследованием дела занимались сотрудники следственного отдела по Промышленному району СУ СК по Самарской области. Недавно они закончили работу по нему и передали материалы на рассмотрение в суд.