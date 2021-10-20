"Желтую опасность" в Самаре объявили 21 октября 2021 года из-за шквального ветра

Сильный ветер - испытание для горожан

Порывы ветра в Самаре и Самарской области 21 октября 2021 года будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Такая ветреная погода продлится весь день, также шквалистый ветер сохранится и вечером. Конечно, сильный ветер будет не на всей территории, а местами.

- Погода в Поволжье будет определяться чередованием фронтальных разделов атлантических циклонов и промежуточных гребней антициклонов, - объяснили капризы погоды синоптики Приволжского гидрометцентра.

В МЧС предупреждают, что при сильном ветре нужно быть осторожнее: не стоять под ветхими деревьями, не оставлять под ними машину, не задерживаться рядом с плохо закрепленными конструкциями.

Ветер будет дуть с юго-запада, температура будет довольно низкой +3 +8 градусов. Такой же сильный ветер обещают синоптики и в пятницу 22 октября, при этом температура поднимется до +10 +15 градусов. Обещают, что также тепло будет и в субботу. В целом по прогнозам в конце октября будет на 3,5 градуса теплее, чем обычно.